Domstol: Russisk forbod mot informasjon om homofili bryt med ytringsfridomen

Det er første gong homofile russarar har gått rettens veg etter at russiske styresmakter vedtok den omstridde lova i 2013.

I rettsavgjerda tysdag fastslår domstolen at lova bidreg til å forsterke fordommane mot homofile og oppmuntre til homofobi. Dette er i strid med prinsippa om likskap, pluralisme og toleranse i eit demokratisk samfunn, påpeikar dei sju dommarane. Dei konkluderer med at russiske styresmakter har brote artikkel 10 i den europeiske menneskerettskonvensjonen, som skal garantere europeiske borgarar ytringsfridom.

Dei tre saksøkjarane, Nikolaj Bajev, Nikolaj Aleksejev og Aleksej Kiseljov, har i årevis prøvd å fremme homorettar i Russland, blant anna ved å stå på stand og søke om å arrangere gay-paradar.

Lova som forbyr "homofil propaganda" vart ifølgje russiske styresmakter innført for å beskytte mindreårige og samfunnsmoralen. Kritikarane meiner at den i realiteten har ført til at det er umogleg å diskutere homofili utan å bryte lova.

Homofili vart avkriminalisert i Russland i 1993, men homofobe haldningar er svært utbreidd.

Avgjerder i menneskerettsdomstolen er bindande, men Russland vedtok i 2015 ei lov som fastslår at den russiske grunnlova skal ha forrang framfor avgjerder frå domstolen.

