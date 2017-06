FN: Israel aukar busetjingsaktiviteten

Israels statsminister Benjamin Netanyahu kunngjorde tysdag at det er hans "privilegium" å byggje ei heilt ny busetjing for første gong på rundt 20 år.

Seinare same dagen var busetjingane i dei okkuperte palestinske områda temaet i FNs tryggingsråd. Midtausten-utsending Nickolaj Mladenov strekar under at FN reknar bygging av busetjingar for ulovleg i samsvar med folkeretten.

Mladenov presenterte sin andre rapport sidan Tryggingsrådet i desember vedtok ein resolusjon der dei israelske busetjingane vart fordømde som eit openbert brot på folkeretten. Tryggingsrådet kravde da full stans i busetjingsaktiviteten til Israel på den okkuperte Vestbreidda.

Sidan 24. mars har Israel kunngjort planar om nesten 4.000 bustader og lyst ut ytterlegare 2.000 byggjeanbod i busetjingane på Vestbreidda og i Aust-Jerusalem, opplyser Mladenov. Han peikar på at det er ein stor auke frå den førre tremånadersperioden.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley har omtalt FN-resolusjonen om busetjingane som eit frykteleg feilgrep.

(©NPK)