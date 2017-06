Franske medium: To journalistar drepne i Mosul

Den irakisk-kurdiske journalisten Bakhtyiar Haddad og franske Stephane Villeneuve vart drepne i ein mineeksplosjon i byen, melder kringkastaren France Télévisions og organisasjonen Reportere utan grenser tysdag.

Ytterlegare to franske journalistar vart såra i eksplosjonen.

Irakiske styrkar innleidde søndag ein offensiv for å ta tilbake dei siste delane av gamlebyen Mosul frå ekstremistgruppa IS som tok over byen i juni 2014. Store delar av byen er allereie frigjort, men ekstremistane held stand vest i byen, som er Iraks nest største.

