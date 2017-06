Paris-angripar var på ekstremistliste og hadde våpenlisens

Pressa i Frankrike spør seg no korleis det er mogleg at mannen kunne få ha dei registrerte våpena sine når han sidan 2015 har stått på ei liste over personar som er mistenkte for å støtte ytterleggåande islamisme.

Ei kjelde med nær kjennskap til etterforskinga seier at Adam Djaziri (31) hadde ni registrerte våpen, mellom anna pistolar og ei Kalasjnikov-liknande rifle.

Ifølgje faren drev sonen med skytesport.

Fekk politibesøk

Leiaren for det franske skyttarforbundet, Philippe Crochard, opplyser at politiet i fjor haust besøkte skyteklubben til Djaziri og stilte spørsmål om han, noko som tyder på at de var klar over den sterke interessa han hadde for våpen.

Ifølgje Crochard hadde Djaziri hatt våpenlisens i seks år, og ei etterforskingskjelde seier at han søkte om fornying i februar.

Politiet ransaka måndag kveld bustaden til trettiéinåringen, og det er der dei skal ha funne våpena. Samtidig vart Djaziris ekskone, faren, broren og svigerinna arresterte.

Djaziri, som blir omtalt som radikal islamist, døydde da han i høg fart køyrde inn i ein politibil på paradegata Champs-Élysée i Paris. Det var gassflasker og våpen i bilen, ifølgje politiet. Ingen andre personar kom til skade i angrepet.

Streng oppdraging

Etter det styresmaktene seier, var Djaziri oppdratt i tråd med ein streng islamistisk, salafistisk ideologi, og han reiste fleire gonger til Tyrkia. Han hadde ikkje noko kriminelt rulleblad.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for det mislykka angrepet.

Frankrike har vore ramma av ein rad terrorangrep utført av ekstreme islamistar dei siste åra, og onsdag er det venta at den franske regjeringa legg fram nye antiterrorlover.

Det er framleis unntakstilstand i landet etter at over 230 personar har vorte drepne i terrorangrep dei siste åra.

