Sniglefart i asylprosessen i Hellas – 60.000 kjem seg ikkje vidare

Meininga er at dei skal sendast vidare til andre EU-land, eller at dei skal tilbake til Tyrkia. Men på den internasjonale flyktningdagen, som kvart år blir markert den 20. juni, er framleis over 60.000 flyktningar stranda i Hellas.

Mange av dei har venta på gjenforeining med slektningar i andre europeiske land i over eit år. Berre 14.000 flyktningar har så langt vorte sende vidare til andre land.

I telt på stranda

På dei greske øyene aust i Egearhavet har forholda vorte stadig verre etter kvart som nye asylsøkjarar nesten dagleg har komme sjøvegen frå Tyrkia.

På Chios søv fleire av dei nykomne i telt på stranda ettersom mottakssentera er overfylte. Situasjonen er prega av stor uvisse og manglande framtidshåp.

Dei fleste av dei 14.000 som er innkvarterte på øyane, risikerer å bli sende tilbake til Tyrkia i samsvar med avtalen som EU og Tyrkia inngjekk for 15 månader sidan.

– Psykotiske barn

Tidlegare i juni besøkte Jill Biden, kona til tidlegare visepresident i USA Joe Biden, Chios saman med psykoterapeuten Nitzia Logothetis.

Ifølgje Logothetis er situasjonen forferdeleg, særleg for dei mange barna. Fleire av dei har utvikla psykosar under opphaldet.

– Ei einsleg mor fortalde meg at dottera hennar ikkje søv. Ho græt heile natta. Kan du tenkje deg å gi den to og eit halvt år gamle dotter di sovemedisin kvar einaste kveld for at ho skal sove? Velkommen til helvete på jord, seier Logothetis.

Dei fleste som er stranda i Hellas, er frå Syria, Afghanistan og Irak. Over ein firedel er barn, og halvparten av dei nykomne er kvinner og barn, ifølgje tal frå FN.

