Trump om død student: – Fæle ting skjedde i Nord-Korea

– Det er vår tunge plikt å melde at vår son, Otto Warmbier, har fullført si reise heim. Sjølv om vi aldri meir fekk høyre stemma hans, såg vi ansiktet hans forandre seg på ein dag – han fann fred. Han var heime, og vi trur han kunne føle det, skriv familien i ei fråsegn som vart offentleggjort måndag. 22 år gamle Warmbier døydde klokka 14.20 måndag ettermiddag.

– Den forferdelege, torturliknande mishandlinga vår son vart utsett for av nordkoreanarane, betyr at dette ikkje kunne ende på noko anna vis enn det vi opplevde i dag, skriv familien vidare.

President Donald Trump har omtalt Nord-Korea som eit brutalt regime i sin reaksjon etter dødsfallet.

– Mange fæle ting skjedde, men vi fekk han i det minste heim til foreldra, sa Trump om Warmbiers død.

– Ottos skjebne styrkar min administrasjons intensjon om å hindre at ei slik tragedie rammar andre uskuldige offer for eit regime som ikkje respekterer rettsstyre og grunnleggjande menneskeleg skamkjensle. USA fordømmer endå ein gong brutaliteten til Nord-Koreas regime idet vi sørgjer over det seinaste offeret.

22 år gamle Otto Warmbier vart førre veke sendt heim til USA i koma etter 17 månader i nordkoreansk fangenskap. Han sona ein dom på 15 år i ein arbeidsleir for å ha stole ein propagandaplakat mens han var på turistbesøk i landet.

Legane på sjukehuset som behandla han i den amerikanske delstaten Ohio, opplyste sist veke at han ikkje reagerte på stimuli. Han kunne opne auga og blunke, men han viste ingen teikn til å forstå når han vart tilsnakka eller bedt om å gjere noko.

Ifølgje nordkoreanske styresmakter hamna Warmbier i koma etter å ha blitt ramma av botulisme og ha tatt ein sovepille. Legane i Ohio seier det ikkje er "nokon teikn" på "aktiv botulisme".

(©NPK)