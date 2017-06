Dødsbrann under kontroll i Portugal 

Ifølgje ein talsmann for sivilforsvaret i landet, Vitor Vaz Pinto, jobbar over 1.200 brannmannskap framleis for å hindre at brannen i Pedrogao Grande-området blussar opp igjen.

Temperaturen har falle og vinden har løya, men i Gois 150 kilometer lenger nord kjempa 1.100 brannmannskap og elleve brannsløkkingsfly framleis mot ein annan skogbrann.

(©NPK)