FBI: Attentatmannen i Virginia handla åleine

Sjefen for FBI-kontoret i Washington, Tim Slater, seier òg at gjerningsmannen ikkje har "tilknyting til terrorisme".

Gjerningsmannen James T. Hodgkinson skaut mot Scalise og fleire andre republikanske politikarar på ein baseballbane i Virginia førre onsdag.

Scalise vart alvorleg såra, og fire andre personar vart òg skadde. Hodgkinson vart skoten og drepen av politiet.

Etter angrepet kom det fram at Hodgkinson hadde svært negative oppfatningar om president Donald Trump og andre republikanarar. Under valkampen i fjor arbeidde han som frivillig for den demokratiske presidentkandidaten Bernie Sanders.

Sanders har fordømt angrepet på det sterkaste.

