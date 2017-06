Fire menn for retten i Ungarn etter at 71 menneske vart kvelte i lastebil

Det var eit grufullt syn som møtte dei som først opna lasterommet på kjølebilen som var blitt parkert og forlaten i vegkanten i august 2015. Dei 71 personane frå Syria, Irak og Afghanistan var alle kvelte til døde som følgje av mangel på ventilasjon.

Tragedien skjedde midt under flyktningkrisa, då hundretusenvis av flyktningar og migrantar reiste sjøvegen frå Tyrkia til Hellas og tok seg oppover Balkan på veg nordover i Europa.

Onsdag starta rettssaka mot tre bulgararar og ein afghanar, som er tiltalte for drap under særdeles skjerpande omstende etter at dei skal ha organisert og gjennomført turen. Ein av bulgararane er på rømmen og er ikkje til stades under rettssaka.

I tillegg står sju andre bulgararar tiltalte for å ha smugla rundt 1.200 flyktningar og migrantar til Austerrike i 2015 saman med dei fire hovudtiltalte.

Saka blir ført for ein ungarsk domstol ettersom offera døydde på ungarsk territorium før lastebilen passerte grensa til Austerrike. Dei fleste mistenkte vart dessutan arresterte i Ungarn.

Det er venta at rettssaka vil ta lang tid, og kanskje vil ikkje dommane falle før neste år.

(©NPK)