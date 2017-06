May beklagar handteringa av brannkatastrofen i London

– Staten mislykkast, både på lokalt og nasjonalt nivå, i å hjelpe folk da dei trong det som mest. Som statsminister beklagar eg den svikten, sa May i Parlamentet onsdag.

May fekk kraftig kritikk da ho ikkje møtte overlevande under det første besøket sitt ved ruinane av den kommunale blokka Grenfell Tower.

Dei overlevande har òg kritisert styresmaktene for manglande koordinering av innsatsen i etterkant av brannen.

– Støtta til familiane i dei første timane var ikkje god nok, vedgjekk statsministeren i talen sin etter den offisielle opninga av Parlamentet.

Den kraftige brannen i den 24 etasjar høge kommunale blokka braut ut natt til 14. juni i den rikaste bydelen i Storbritannia, Kensington and Chelsea. Først tre dagar seinare var flammane sløkte.

Regjeringa kunngjorde onsdag at styresmaktene har kjøpt 68 leilegheiter for å huse fleire av dei overlevande i eit dyrt bustadprosjekt i den fasjonable gata Kensington High Street.

Dei som budde i Grenfell Tower, hadde frykta at dei skulle få husrom utanfor nærområdet sitt etter at dei mista heimane sine i brannen. Styresmaktene lover no at det ikkje skal skje.

– Bebuarane i Grenfell Tower har vore gjennom noko av det mest opprivande og traumatiske ein kan førestille seg, og det er vår plikt å støtte dei, seier kommunalminister Sajid Javid.

(©NPK)