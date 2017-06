Russisk nyheitsbyrå: Nato-fly vart jaga vekk 

Eit F16-fly frå Nato følgde onsdag eit fly som flaug over Austersjøen med den russiske forsvarsministeren, Sergej Sjojgu, om bord, skriv Tass .

Eit russisk kampfly av typen Sukhoi-27 skal ha jaga Nato-flyet vekk.

Nato har førebels ikkje kommentert påstanden.

Frå Sverige blir det same dag meldt om at eit russisk kampfly måndag kom svært nær eit svensk overvakingsfly over Austersjøen. Sverige har kalla den russiske ambassadøren inn på teppet i utanriksdepartementet for å protestere.

Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist kallar Russlands oppførsel uakseptabel og uprofesjonell.

(©NPK)