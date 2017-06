Sivile tatt som gislar av opprørarar på Filippinane

Ifølgje brigadegeneral Restituto Padilla angreip opprørarane først ei militær stilling i landsbyen Pigkawayan, rundt 160 kilometer frå byen Marawi der militante med band til den ytterleggåande islamistgruppa IS den siste månaden har lege i krig med regjeringsstyrkar.

Angrepet kan ha vore ein avleiingsmanøver for å lette presset på IS i Marawi, trur den lokale politisjef Realan Mamon.

Opprørarane skal ifølgje Padilla ha vore frå Bangsamoro islamistiske fridomskjemparar (BIFF), ein av fire opprørsgrupper i Mindanao-regionen sør på Filippinane som har sverja truskap til IS.

Levande skjold

– Det heile er over, fienden har trekt seg tilbake, dei mislykkast, seier Padilla, som opplyser at regjeringsstyrkar no jaktar på opprørarane.

Dei første meldingane gjekk ut på at mellom 200 og 300 opprørarane okkuperte ein skulebygning før elevane kom onsdag morgon.

Dette er ikkje bekrefta, men Padilla opplyser at opprørarane tok med seg fem landsbybuarar som levande skjold då dei trekte seg tilbake. Dei fem er no meldt sakna. Det er ikkje meldt om drepne eller såra i angrepet.