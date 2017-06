Tusk meiner utviklinga har snudd til det betre i EU 

"Ein kan trygt seie at vi møtest i ein annleis politisk kontekst enn for nokre få månader sidan, då anti-EU-kreftene var i vekst. Den noverande utviklinga på kontinentet ser ut til å indikere at vi langsamt er i ferd med å runde eit hjørne", skriv Tusk i sitt invitasjonsbrev til dei 28 stats- og regjeringssjefane.

"Men vi kan ikkje vere sjølvtilfredse eller naive", åtvarar han.

Spesielt i kampen mot terror og i innvandringspolitikken meiner Tusk at europeiske politikarar må vise at dei har situasjonen under kontroll.

Stats- og regjeringssjefane møtest torsdag og fredag. Sikkerheit, forsvar, innvandring og handel er dei viktigaste punkta på agendaen.

