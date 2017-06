USA: Russiske hackarangrep mot valsystema i 21 delstatar

Det sa statssekretær Jeanette Manfra i det amerikanske departementet for innanlandstryggleik under ei høyring i Senatet onsdag.

Ho ønskjer likevel ikkje å seie kva delstatar det er snakk om. Det må i så fall delstatane gjere sjølve, meinte Manfra.

Alt i september i fjor opplyste departementet at det dei trur er russiske etterretningsagentar, hadde retta dataangrep mot veljarregister i over 20 delstatar.

Manfra seier det ikkje er funne bevis for at hackinga påverka valresultatet. Ho meiner dei vala i USA er motstandsdyktige mot dataangrep ettersom organiseringa er desentralisert og skjer regionalt og lokalt.

Dei amerikanske etterretningsorganisasjonane meiner Russland på ulike måtar prøvde å hjelpe Donald Trump før presidentvalet i fjor. Mellom anna skal den russiske etterretninga ha hacka Det demokratiske partiet og lekt informasjon som var politisk skadeleg for Hillary Clinton.

Fleire av medarbeidarane til Trump blir etterforska for å ha hatt kontakt med russiske tenestemenn i fjor. Men det er ikkje funne bevis for at Trumps folk samarbeidde med russarane. Styresmaktene i Russland avviser skuldingane om at dei prøvde å påverke det amerikanske valet.

