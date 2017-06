Anslagsvis 600 høgblokker i England har lettennelege fasadar

I Parlamentet torsdag sa May at førebelse resultat av kontrollar av andre høghus i London viser at fleire bygningar har lettennelege fasadar.

Seinare på dagen presenterte kontoret til May anslaga for heile England. Dei viser at om lag 600 høgblokker rundt om i England har lettennelege fasadeplater og at det er påvist slike farlege fasadeplater på sju høgblokker.

Kontrollane blei utført etter storbrannen som ein reknar med kosta minst 79 menneskeliv i den kommunale bustadblokka i Kensington 14. juni.

Materialet som blei brukt til å kle Grenfell Tower då bygningen blei renovert i 2015, blir mistenkt å vere årsaka til at flammane kunne spreie seg til 24 etasje i blokka på under ein time.

May seier undersøkingane fram til no har gjort det mogleg å fastslå at nokre av fasadeplatene var "lettennelege". Statsministeren bad onsdag om orsaking til brannoffera og slo fast at styresmaktene svikta i den umiddelbare innsatsen etter brannen.

Minst 79 menneske er omkomme eller sakna etter brannen, som braut ut mens mange av bebuarane i dei 120 leilegheitene låg og sov.

