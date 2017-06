Bydels-topp går av etter dødsbrannen i London

Minst 79 menneske er omkomne eller sakna etter brannkatastrofen i 14. juni.

Den kraftige brannen i den 24 etasjar høge kommunale blokka i Storbritannias rikaste bydel, Kensington and Chelsea, braut ut natt til onsdag førre veke. Først tre dagar seinare var flammane sløkt.

Bebuarane i blokka har kritisert innsatsen frå myndigheitene i kjølvatnet av brannen, og onsdag bad statsminister Theresa May om unnskyldning for den mangelfulle handteringa. No opplyser administrasjonssjef Nicholas Holgate i bydelen at han går av.

Nye leilegheiter

Holgate seier at han hadde ønskt å fortsette, men at Mays kommunalminister Sajid Javid kravde at han gjekk av. Den påstanden blir avvist av regjeringa, skriv BBC .

– Det er enormt mykje som framleis må gjerast for brannoffera, noko som krev full merksemd frå bydelen og mange andre. Dersom eg hadde blitt i stillinga, kunne det verka distraherande, seier Holgate.

Regjeringa kunngjorde onsdag at 68 leilegheiter er blitt kjøpt opp i eit dyrt bustadprosjekt i fasjonable Kensington High Street. Føremålet er å huse fleire av dei overlevande.

Ukjent tal på offer

Bebuarane i Grenfell Tower frykta å bli busett utanfor nærområdet etter å ha mista heimane sine i brannen. Styresmaktene lovar no at det ikkje skal skje.

– Bebuarane i Grenfell Tower har vore gjennom noko av det mest opprivande og traumatiske ein kan førestille seg, og det er vår plikt å støtte dei, sa kommunalminister Sajid Javid onsdag

Ingen veit sikkert kor mange som var i betongblokka med 120 leilegheiter då brannen braut ut. Tidlegare er det blitt anslått at mellom 400 og 600 menneske budde i Grenfell Tower. Dei fleste av bebuarane hadde innvandrarbakgrunn og kom frå lågare sosiale lag.

