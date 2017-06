EU vil tvinge sosiale medium til å fjerne ekstremisme 

I ei erklæring før torsdagens toppmøte i Brussel tar europeiske leiarar til orde for tettare samarbeid med nettselskapa i kampen mot terror.

– Vi ber sosiale medium om å gjere alt som må til for å forhindre spreiing av terrorinnhald på nettet. I praksis vil det sei å utvikle nye verktøy for å fjerne slikt innhald automatisk. Om nødvendig vil vi vedta lovgiving om dette, seier president i EU Donald Tusk.

– Det er eit gjennombrot at det no opnast for lovgiving på EU-nivå om dette. Det er eg veldig glad for, seier president i Frankrike Emmanuel Macron.

Stats- og regjeringssjefane ber no nettselskapa om å opprette eit eige bransjeforum for å gå vidare med saka.

I tillegg tar EU til orde for tiltak for å forhindre kryptert kommunikasjon mellom terroristar, noko som er mogleg for eksempel ved bruk av WhatsApp eller Skype.

– Vi må forhindre at terroristar får eit frirom på nettet, seier statsminister i Storbritannia Theresa May, som har vore den fremste pådrivaren for dei nye tiltaka.

Tiltak mot kryptert kommunikasjon har vore omstridt fordi det kan ramme vernet vanlege innbyggjarar har mot overvaking.

