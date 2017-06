Ekstremvêr kostar liv i USA

Med temperaturar opp mot 50 grader, har hetebølgja ført til at fly blir sett på bakken, asfalt smeltar og skog og kratt har tatt fyr. Onsdag opplyser styresmaktene California at to heimlause er døde som følgje av det varme vêret.

Ein 72 år gammal mann og ei 87 år gammal kvinne døydde i San Jose, der temperaturen nådde opp i 34 grader og er venta å liggje midt på 30-talet også på torsdag. Dei to som døydde, budde i ein bil.

Lenger aust er det den tropiske stormen Cindy som skaper problem. I Alabama omkom ein ti år gammal gut då han vart treft av ein tømmerstokk som vart skylt på land av stormen. Guten var på ferie med familien.

Cindy førte også til problem for kystvakta, som jobba for å redde ein reketrålar frå å søkke utanfor kysten av Texas. Enkelte stadar langs kysten av Mexicogolfen har stormen ført med seg 50 til 250 millimeter nedbør.

Sikkerheitsrådgjevar Tom Bossert informerte president Donald Trump om stormen onsdag, opplyser Det kvite hus. I delstaten Louisiana har guvernøren erklært unntakstilstand, slik kollegaen hans i Alabama gjorde dagen før. Også andre delstatar har skjerpa beredskapen i samband med uvêret.

(©NPK)