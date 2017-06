Fangar blir torturerte og forsvinn i Jemen

Nyheitsbyrået AP har dokumentert minst 18 hemmelege fengsel i det sørlege Jemen. USA vedgår at dei er kjent med dei og at amerikansk personell har deltatt under avhøyr av fangar som er mistenkte for å ha tilknyting til al-Qaida.

Tidlegare fangar fortel om grov og rutinemessig tortur i dei hemmelege fengsla, blant anna ein "grill" der dei blir bundne fast til ein stokk og snurra rundt over open eld.

Dei hemmelege fengsla er på militærbasar, på ein flyplass, ved eit hamneanlegg, i private bustadhus og til og med i ein nattklubb. Dei blir drivne av militært personell frå Dei sameinte arabiske emirata eller lokale styrkar trent av dei.

Nokre av fangane er flogne til ein militærbase Dei sameinte arabiske emirata har i Eritrea, opplyser Jemens innanriksminister Hussein Arab og fleire andre kjelder.

Amerikanske talsmenn bekreftar at dei er kjent med skuldingane om tortur, men hevdar at dette ikkje skjer med amerikansk personell til stades.

– Vi ville aldri ha lukka auga for dette, for vi er pålagt å melde frå om alle brot på menneskerettane, seier Pentagons talskvinne Dana White.

