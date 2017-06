Farleg skogbrann under kontroll i Portugal

Over 2.000 brannfolk har kjempa for å sløkke dei to kraftige brannane samtidig som over 20 fly har sloppe ned vatn over området.

Onsdag blei det meldt at brannen som tok livet av 64 personar var under kontroll, og torsdag kom også den andre store brannen i området under kontroll, opplyser styresmaktene.

Sløkkingsarbeidet har gått føre seg i sterk vind og i svært varmt vêr med temperaturar på opptil 40 grader.

(©NPK)