Terrormistenkt canadisk-tunisiar framstilt for retten

Amor Ftouhi frå Quebec er sikta for å ha utført ei valdshandling. Han er i varetekt og blir omtalt som samarbeidsvillig, opplyser det føderale politiet FBI. Dei etterforskar knivstikkinga som ei terrorhandling, men seier det ikkje er noko som tyder på at 49-åringen var ein del av ein større plan.

– Førebels reknar vi han for å vere ein einsam ulv. Vi har ingen opplysningar som antydar at han har fått noka opplæring, seier FBI-agent David Gelios, som leier etterforskinga.

Onsdag ettermiddag vart Ftouhi framstilt for ein føderal domstol, og siktinga mot han vart lest opp. Det vart også klart at han vil få utnemnt ein offentleg forsvarer. Han blir verande i varetekt fram til det blir nytt fengslingsmøte neste onsdag.

Stukken i halsen

Politimannen Jeff Neville vart angripen på den internasjonale flyplassen i byen Flint litt før klokka 10 onsdag formiddag. Ifølgje siktinga stakk 49 år gamle Ftouhi politimannen i halsen med ein stor kniv mens han ropte "Allahu Akbar", som er arabisk for "Gud er størst". Dette blir ofte brukt som eit kamprop av ytterleggåande islamistar.

Ifølgje FBI skal Ftouhi ha ropt at "de drep folk i Syria, Irak og Afghanistan, og vi kjem alle til å døy" eller noko liknande. 49-åringen skal ha hata USA. Han skal ha spurt ein politimann som fekk kontroll over han, kvifor han ikkje drap han.

Bishop International Airport vart evakuert etter knivstikkinga, men flyplassen forsikra raskt at alle passasjerar var i tryggleik. Den antatte gjerningspersonen vart arrestert etter kort tid, og ingen andre enn politimannen vart skadd.

Isolert hending

Tenestemenn opplyser til NBC at 49-åringen ikkje var oppført i nokon av FBIs databasar frå før. Angrepet blir omtalt som ei isolert hending, og tenestemenn seier det ikkje ligg føre nokon konkret trussel mot lokalsamfunnet i Flint.

Dei siste ti åra har Ftouhi budd i Montreal i Canada, der han har kone og tre barn. Han har også familie i Tunisia og i Sveits. Canadisk politi har medverka i etterforskinga, blant anna med å sikre og søke gjennom leilegheita til mannen. Husverten seier han aldri har hatt problem med Ftouhi, som blir omtalt som ein eksemplarisk leigebuar.

Tilstanden til politimannen vart først sagt å vere kritisk, og han vart frakta til sjukehus og operert. Etter operasjonen vart det opplyst at tilstanden hans var stabil.

