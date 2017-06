Trump hevdar å ha fått ein strålande idé 

Trump har lovd å byggje ein mur langs den over 3.000 kilometer lange grensa mot Mexico og hevdar at dette vil stanse ulovleg innvandring og narkotikasmugling til USA. Rekninga for muren meiner han Mexico må ta.

Mexico har kategorisk avvist dette, og no har Trump komme opp med ei ny og i eigne auge strålande løysing.

– Her skal de få ein idé som ingen enno har høyrt om, sa Trump under ein tale i Cedar Rapids i Iowa onsdag.

– Grensa i sør har mykje sol, mykje varme. Vi vurderer å byggje ein solcellemur. Slik at den kan produsere energi og finansiere seg sjølv, sa Trump.

– Berre tenk over det. Jo høgare vi byggjer den, desto meir verdifull blir den, fortsette han.

– På denne måten vil Mexico måtte betale mykje mindre. Det er bra, ikkje sant, sa Trump.

Trump bad for fleire månader sidan om gode forslag til korleis det gigantiske prosjektet skal setjast ut i livet, og eitt av dei kom frå forretningsmannen Tom Gleason i Las Vegas. Han foreslo å kle muren med solcellepanel. Trump seier no at dette var hans eigen idé.

– Godt tenkt, ikkje sant? Min idé, skrytte Trump onsdag.

Kongressen, der partiet til presidenten, Republikanarane, har fleirtal både i Representanthuset og Senatet, har så langt nekta å finansiere Trumps mur mot Mexico. Den kampen startar først i oktober, når dei folkevalde skal forhandle om 2018-budsjettet.

(©NPK)