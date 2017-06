Trump seier han ikkje har gjort opptak av Comey-møter

9. mai sparket presidenten den dåverande FBI-sjefen som følgje av at FBI etterforska påstandar om Russlands innblanding i det amerikanske valet, og dermed også samband mellom valkampen til Trump og den russiske regjeringa.

Kort tid etter tvitra Trump at Comey «bør krysse fingrane for at det ikkje finst nokon opptak av våre samtaler, før han byrjar å lekke til pressa».

Dette førte til spekulasjonar om Trump hadde tatt opp samtaler med den dåverande FBI-sjefen.

Comey oppfordra deretter Trump til å offentleggjere opptaka, men Trump avviser torsdag at han har gjort opptak av samtalene deira.

– Eg veit ikkje om det finst nokon opptak av samtalene våre, men eg har ikkje tatt opp noko og er ikkje i rådvelde av nokon opptak, skriv Trump på Twitter .

(©NPK)