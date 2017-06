Corbyn meir populær enn May på ny måling

På spørsmål om kven av dei to som eignar seg best som statsminister, svarar 35 prosent av dei spurde Jeremy Corbyn. 34 prosent meiner Theresa May er den beste statsministeren, mens 30 prosent er usikre, viser målinga YouGov har gjort for The Times .

Det er første gong Labour-leiaren har passert May på ei meiningsmåling, men populariteten til den britiske statsministeren har stupt dei siste månadane.

I ei tilsvarande måling i midten av april meinte 54 prosent av dei spurde at May burde vere statsminister, mens berre 15 prosent heldt ein knapp på Corbyn.

Den siste målinga viser at Corbyn er særleg populær blant yngre britar, og han leier no i alle aldersgrupper under 50 år.

Eit knapt fleirtal av dei spurde, 45 prosent meiner at det er gale av Storbritannia å forlate EU, mens 44 prosent meiner at det er rett, viser målinga.

På spørsmål om kva parti som bør leie utmeldingsprosessen, kjent som brexit, svarar 34 prosent Dei konservative, mens 20 prosent svarar Labour.

May og dei konservative vann valet 8. juni, men mista fleirtalet i Underhuset og styrer no vidare som ei mindretalsregjering.

