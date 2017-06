Dommarpanel meiner "Making a Murderer"-dømt må lauslatast

Dei tre dommarane i Chicago slår fast at livstidsdommen mot den no 27 år gamle Dassey var basert på ei mangelfull tilståing. Den då 16 år gamle guten, som er mentalt svekt, fortalde etterforskarane at han hjelpte onkelen med å valdta og drepe Theresa Halbach.

Onkelen, Steven Avery, vart dømt til livstid i fengsel i ei separat rettssak for drapet, som fann stad i Manitowoc County i Wisconsin i 2005.

Historia deira vart verdskjent gjennom dokumentarserien "Making a Murderer" på Netflix i desember 2015. Serien fekk massiv merksemd og ein stor tilhengarskare, og det fekk mange til å stille spørsmål ved rettstryggleiken i USA.

I ei rettsavgjerd frå ein føderal dommar i august heiter det at etterforskarane tvang fram tilståinga frå Dassey, som også mangla skikkeleg advokatbistand. Delstaten Wisconsins justisdepartement anka rettsavgjerda, og Dassey vart dermed verande i fengsel i påvente av utfallet.

Torsdag stadfesta eit dommarpanel i Chicago rettsavgjerda som inneber at dommen mot Dassey blir annullert. Wisconsin kan no anke til Høgsterett, be om ei fullstendig behandling i ankedomstolen i Chicago, eller stille Dassey for retten på nytt innan 90 dagar.

Ein talsmann for justismyndigheitene i delstaten seier dei enten tar sikte på ei ny behandling i Chicago eller ei anke til Høgsterett.

Dasseys onkel Steven Avery er framleis i fengsel, men også hans advokatar har kravd ny rettssak.

