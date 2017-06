Ecuador: Britane ønskjer Assange-løysing

– Storbritannia ønskjer ein utveg, men dette ser ut til å vere i hendene til det britiske rettsstellet. Dei har sine prosedyrar, sine måtar å gjere ting på. Det finst ei opning der, og vi jobbar med den, seier Maria Fernanda Espinosa, ifølgje Reuters .

Assange var ettersøkt for valdtekt i Sverige då han søkte tilflukt i ambassaden for fem år sidan av frykt for å bli utlevert. Han frykta også at han kunne bli utlevert vidare til USA.

Svenske styresmakter har trekt tilbake den internasjonale arrestordren, noko den omstridde aktivisten tok som ein siger. Han har likevel ikkje forlate ambassaden, og han risikerer framleis å bli arrestert av britisk politi for å ha brote kausjonsvilkåra sine då han søkte tilflukt i ambassaden. Politiet i London har sagt at dei er forplikta til å sette i verk arrestordren som vart send ut då han ikkje møtte opp i retten i juni 2012.

