Protestane i Venezuela har kravd 75 liv

José Manuel Olivares i opposisjonen seier at den 22 år gamle mannen vart skoten med ei gummikule av eit medlem av nasjonalgarden.

Styresmaktene har i ei Twitter-melding bekrefta at mannen vart drepen, men utan å seie kva slags våpen som vart brukt.

Sidan demonstrasjonane mot Maduros venstreorienterte regjering starta 1. april, er det meldt om 75 drap og over 1.000 skadde. Om lag 3.000 personar er arresterte, ifølgje aktivistar.

Maduro blir skulda for den djupe økonomiske krisa som Venezuela har hamna i, og som har ført til mangel på mat, medisinar og andre viktige varer.

Styresmaktene manglar pengar til å importere nok varer. Maduro hevdar at årsaka er ei USA-støtta samansverjing.

Torsdag langa han ut mot Organisasjonen av amerikanske statar (OAS), som hadde eit møte i førre veke for å finne ein måte å handtere den politiske ustabiliteten i Venezuela på. Men dei lykkast ikkje å bli einige om ein avtale.

– OAS vil aldri igjen sette sin fot i Venezuela, sa Maduro på ein pressekonferanse med utanlandske journalistar.

Han meiner at mangelen på semje er ein "diplomatisk og politisk siger" for Venezuela, og han sa også at han i framtida ikkje kjem til å ta omsyn til OAS' vedtak.

(©NPK)