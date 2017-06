Sivile drepne i sjølvmordsangrep i Irak

Minst éin soldat vart også drepen då fire personar med bombebelte tok seg inn i ein bydel i Al-Baghdadi fredag. Byen ligg ved Eufrat-elva i den urolege provinsen Anbar vest i Irak.

– Styrkar frå hæren klarte å drepe tre sjølvmordsbombarar etter å ha fanga dei i eit hus og ved å detonere belta deira med skot, seier ei politikjelde.

Den fjerde sjølvmordsbombaren klarte å gøyme seg og detonerte seinare eksplosiva midt blant ei gruppe sivile og soldatar, ifølgje politibetjenten.

Den lokale tenestemannen Sharhabil al-Obeidi bekreftar at åtte sivile og éin soldat er drepne, mens elleve andre vart såra.

Ørkenprovinsen Anbar grensar til Syria, Jordan og Saudi-Arabia. Området har lenge vore ein årestad for opprørarar, og IS kontrollerte allereie område i Anbar før ekstremistgruppa tok kontroll over store delar av Nord-Irak i 2014.

Regjeringsvennlege styrkar har sidan jaga IS ut av dei fleste byane og landsbyane i Anbar, men dei ytterleggåande islamistane kontrollerer framleis nokre område nær grensa til Syria.

(©NPK)