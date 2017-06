Turistbuss krasja med tunneltak i Paris

Tre andre personar blei lettare skadd, melder Le Parisien .

Det er ikkje kjent kvifor den to etasjar høge bussen køyrde inn i tunnelen under brua Alexandre III midt i sentrum av den franske hovudstaden. Køyretøy som er over 2,70 meter høge, har ikkje lov til å bruke tunnelen.

Øvste etasje i bussen er utan tak, og fleire av dei 20 passasjerane i bussen oppheldt seg her, ifølgje Le Parisien.

