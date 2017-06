USA seier dei framleis har kontakt med Russland i Syria

Det trass i at Russland uttalte at dei stoppa samarbeidet etter at amerikanarane skaut ned eit syrisk kampfly førre veke, visstnok utan å åtvare russarane.

Talspersonen for den USA-leidde koalisjonen, Ryan Dillon, opplyser fredag at naudlinja framleis er i bruk.

–Dette for å sørgje for at våre luft- og bakkestyrkar er trygge, seier han i ein videosamtale med pressa.

Forsvarsdepartement i Russland sa fredag at dei hadde gjennomført eit "omfattande og overraskande rakettangrep" mot IS-mål, fyrt av frå eit skip i Middelhavet. Dillon ville ikkje sei om russarane hadde åtvara mot dette via kommunikasjonskanalen, men ein annan militærkjelde stadfestar overfor AFP at koalisjonen blei åtvara.

Kommunikasjonskanalen blei oppretta i 2015 for å hindre samanstøyt mellom russiske og USA-leidde styrkar i syrisk luftrom.

(©NPK)