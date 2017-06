USA stoppar kjøtimport frå Brasil

Avgjerda er eit nytt kraftig slag for Brasil, tre månader etter at kjøtindustrien i landet vart ramma av ein skandale med påstandar om mutingar av inspektørar.

Skandalen førte til at fleire land sette mellombels stopp for import frå Brasil, og no kjem altså USA etter. Sidan mars har 11 prosent av importen av ferskt storfekjøt frå Brasil blitt stoppa. Det svarar til rundt 860.000 tonn kjøt.

– Det talet er betydelege høgare enn den eine prosenten med kjøt frå resten av verda som blir avvist, seier USAs landbruksminister Sonny Perdue. Importstoppen vil vare til Brasil tar grep for å rette opp i situasjonen, heiter det i ei fråsegn frå Perdue, som ikkje seier noko om kva tiltak USA meiner er nødvendige.

