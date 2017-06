Amnesty skuldar militærjuntaen i Thailand for tortur

– Vi er framleis bekymra over at tortur er utbreidd over heile landet, heiter det i ei kunngjering frå dei to menneskerettsorganisasjonane i høve 30-årsdagen for FNs konvensjon mot tortur.

Thailand underteikna torturkonvensjonen i 2007, men landet har ennå ikkje ratifisert han.

Militærjuntaen har opna for fengsling av alle som er mistenkte for å fornærme kongefamilien eller som blir vurdert som ein trugsel for den nasjonale tryggleiken. Sidan kuppet i mai 2014 er mange sivile fengsla med tilvising til denne ordren.

Militærjuntaen i Thailand forbyr også politiske møte eller samlingar med fleire enn fire deltakarar, og alle som deltek på slike møte eller som kritiserer juntaen, blir henta inn til avhøyr.

Folk som blir teke inn til avhøyr blir i vekevis haldne i hemmelege, militære fengsel, utan tilgang på advokatar og medisinsk tilsyn, konstaterer Amnesty og ICJ.

– Amnesty Internationals undersøkingar, i tillegg til undersøkingar utført av andre menneskerettsorganisasjonar, har avdekt at det ofte skjer tortur gjennom desse vekene, heiter det i kunngjeringa.

