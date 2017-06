Rapport: Great Barrier Reef er verdt 360 milliardar kroner

Verdien av det største korallrevet i verda er for første gong blitt rekna på, ein operasjon gjennomført av Deloitte Access Economics. Turismen direkte til Great Barrier Reef gir ei sysselsetting på 64.000 årsverk og blir verdsett til 29 milliardar dollar, tilsvarande omkring 187 milliardar kroner. Resten av den økonomiske verdien er indirekte, gjennom interesse frå folk som ikkje reiser dit eller folk som reiser til området, ikkje på grunn av revet, men fordi det har bygd opp ein turistindustri.

Leiar for stiftinga Great Barrier Reef Foundation, Steve Sargent, seier at studien viser at Great Barrier Reef utan sidestykke er det elementet som bidrar mest til merkevara Australia.

– Revet er verdt meir enn tolv Sydney-operahus, peiker han på.

– Rapporten sender eit klart signal om at Great Barrier Reef, som økosystem, økonomisk driver og global skatt, er verdt for mykje til at vi kan svikte det, seier Sargent.

Undersøkinga har blant anna tatt for seg 1.500 personar frå ti land, deira forhold til korallrevet og oppfatning av kva det betyr.

– Det er ingen tvil om at det er uvurderleg og uerstatteleg, seier hovudforfattar John O'Mahony i Deloitte Access.

Studien kjem kort tid etter nyheita om at revet for andre år på rad blir ramma av ei undersjøisk heitebølgje. Så mykje som 29 prosent av korallreva på grunt vatn blei heilt øydelagt i 2016. Med den pågåande heitebølgja ser det ille ut for revet, som dekkjer eit område større enn Italia og strekker seg over 2.300 kilometer.

(©NPK)