Seks døde, 31 sakna etter forlis i Colombia

Almirante, som har fire dekk, gjekk ned søndag ettermiddag i ein kunstig innsjø som er ein av dei største turistattraksjonane i Antioquia-provinsen, ved byen Guatapé. Passasjerane om bord var på helgetur i reservoaret El Peñol då båten gjekk ned på berre få minutt.

Leiaren for kriseberedskap i Antioquia, Margarita Moncada, opplyser at dei foreløpige observasjonane tyder på at 99 personar er redda og 40 klarte å ta seg i sikkerheit på eiga hand utan skader. Seks personar er omkomne, og 31 er framleis sakna, ifølgje president Juan Manuel Santos, som besøkte ulykkesstaden søndag. Han seier at det så langt ikkje er funne omkomne barn og at alle dei omkomne er colombianarar.

Årsak

Det er uklart kva som forårsaka ulykka, og styresmaktene innrømmer at dei ikkje har heilt oversikt over kor mange som var om bord. Ifølgje vitner så båten overfylt ut, og ingen av passasjerane hadde på seg redningsvestar.

Videoar som sirkulerer i sosiale medium, blant anna på ABC News på Twitter , viser ferja som søkk. Et stort talet på fritidsbåtar prøvde å komme båten til unnsetning. Brannkaptein Luis Bernardo Morales seier båten var nærme hamna då den sokk.

– Vi veit ikkje om det var ein teknisk feil, at båten var overfylt eller om det var straumane i vatnet som førte til at den sokk, seier Morales.

President Santos seier likevel at han er blitt informert om at båten ikkje hadde for mange om bord.

– Måten båten sokk på, raskt og plutseleg, vekkjer spørsmål, seier han og opplyser at ekspertar er komne for å granske ulykka og omstenda rundt.

Redningsaksjon

I ei melding på Twitter opplyste luftforsvaret kort tid etter at dei sende helikopter til vassreservoaret El Peñol i den nordvestlege turistbyen for å evakuere dei med størst behov for umiddelbar helsehjelp. I ein stor redningsaksjon utover søndag kveld held fram søket etter overlevande saman med brannfolk frå regionen. Det er også sett inn dykkarar i arbeidet med å finne sakna passasjerar.

Ifølgje general Jorge Nieto, øvste politisjef i Colombia, blir 24 skadde personar tatt hand om på det lokale sjukehuset i Guatapé. Styresmaktene har bede folk om å melde inn om dei saknar nokon og om dei kjenner til personar som var på båten, så dei får oversikt over situasjonen.

– Det viktigaste no er å redde liv, seier borgarmeister Federico Gutierrez i Medellín. Han har bede folk å halde seg borte frå hovudvegane, slik at redningsmannskap og ambulansar får fri ferdsel inn og ut av området.

