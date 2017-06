Barth Eide meiner Kypros-konflikten er mogleg å løyse 

Sidan 1974 har øya Kypros vore delt i ein gresk-kypriotisk del og ein tyrkisk-kypriotisk del. Berre den gresk-kypriotiske delen er internasjonalt anerkjent, medan den andre berre er anerkjent av Tyrkia. Onsdag 28. juni startar ein ny runde fredsforhandlingar om Kypros i Genéve, med mål om ei attendeføring av øya.

Espen Barth Eide er FNs Kypros-utsending og sa tysdag til pressefolk i Genéve at dette er ein moglegheit til å løyse ein konflikt som har vart i fleire tiår. Han meiner konflikten er mogleg å løyse og håpar at alle andre vil ha den same innstillinga før dei nye fredsforhandlingane.

Hellas, Tyrkia og Storbritannia skal fungere som garantistar for samtalane, og vil vere til stades i Genéve. EU kjem også til å sende ein observatør sidan Kypros er medlem av EU. Det er likevel ingen garanti for fred, og Barth Eide seier at møtet ikkje garanterer suksess.

– Det kjem ikkje til å bli lett. Vi har ein stor jobb framfor oss, og det kjem til å bli lange dagar framover.

Eit viktig punkt på agendaen under fredsforhandlingane er semje om forsvaret på eit framtidig attendeført Kypros. Eide seier at dette er eit punkt han er førebudd på at partane kjem til å vere usamde om, og at han er uroleg for at spørsmål som dette vil hindre at det blir ei semje.

