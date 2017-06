Bedrifter i Noreg ramma av globalt hackarangrep

Ifølgje ekspertar dreier det seg om ein modifisert versjon av det såkalla Petya-løysepengeviruset, som ramma i fjor. Viruset krypterer filene til offera og krev løysepengar for å opne dei igjen.

Eit liknande virus kalla Wannacry infiserte over 200.000 datamaskiner i over 150 land førre månad, men angrepet tysdag er så langt ikkje like omfattande. Det spreier seg likevel ennå.

To i Noreg

Det København-baserte logistikkfirmaet Møller-Mærsk var blant firmaa som først rykka ut med ei melding om at dei var ramma av angrepet.

Konsernet har kontor i Noreg, og er eitt av to internasjonale selskap med kontor her i landet som har blitt påverka av cyberangrepet, opplyser Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) til NTB.

–Vi ser at det går føre seg eit globalt løysepengevirus-angrep. Førebels er det berre desse to som er ramma her. Det er ikkje fare for at det smittar vidare til annan norsk infrastruktur, med mindre tilsette spreier dei, seier kommunikasjonssjef Mona Strøm Arnøy.

Ifølgje NSM minner angrepet om Wannacry. På skjermbilda dei har fått, blir personane som er ramma bedne om å betale 300 dollar i bitcoins til ei spesifikk nettadresse.

–For å hindre at skadevara får eit fotfeste i bedrifta råder vi til å vere varsam med å opne e-post frå ukjente avsendaradresser, skriv dei.

Verst i Ukraina

Talspersonar for styresmakter og firma i Ukraina melde tysdag formiddag om avbrot og forstyrringar i kraftforsyning, bankar og ved regjeringskontora.

Ukrainas visestatsminister Pavlo Rozenko publiserte eit bilde av ein svart dataskjerm på Twitter, samstundes som han opplyste at hovudkontoret til regjeringa var ute av drift. Systema som overvaker stråling ved Tsjernobyl er også slått ut, saman med sentralbanken i landet.

–Dette er eit angrep utan sidestykke. Men IT-ekspertane våre jobbar med å beskytte den strategisk viktige infrastrukturen. Viktige system har ikkje blitt påverka, seier statsminister Volodymyr Hrojsman.

Den russiske oljegiganten Rosneft melde seinare at også dei har blitt ramma av hacking.

Rammer fleire

Ifølgje BBC melder også det britiske reklamefirmaet WPP om problem. Den spanske matgiganten Mondelez og advokatfirmaet DLA Piper melder om det same. Også eit fransk byggjefirma hevdar å vere offer for angrepet.

Seinare tysdag spreidde viruset seg over dammen og vidare til USA og legemiddelgiganten Merck.

Det ligg føre førebels få opplysningar om kven som står bak.

(©NPK)