Bustadblokk i Tyskland evakuert etter funn av liknande fasadekledning som på Grenfell Tower

Ei talskvinne for byen opplyser tysdag at bygget er evakuert som ein forholdsregel. Bebuarane skal etter planen kunne returnere til heimane sine så snart fasadekledningen er fjerna.

Husly til dei evakuerte skal allereie vere ordna. Bussar stod klare då politiet stengde av huset tidlegare tysdag.

Bakgrunnen for evakueringa er branntragedien som ramma Grenfell Tower for to veker sidan, då minst 79 menneske døydde i eit branninferno som starta i eit kjøleskap.

I etterkant har det vist seg at blokka hadde lettennelege fasadeplater, og som følgjer av dette er også 800 bustader i London evakuerte medan styresmaktene fjernar desse.

(©NPK)