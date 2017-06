Dronning Elizabeth aukar inntektene 

Dronningas apanasje, som skal dekkje utgifter til løn til tilsette, offisielle reiser og vedlikehald av eigedommane aukar med 8 prosent, ifølgje BBC .

Apanasjen blir rekna ut basert på avkastinga frå kongehuset sine offentlege eigedommar. Dronningas forteneste frå eigedommane blir utbetalt for to år av gongen.

Etter auken vil inntekta til dronninga vere over 880 millionar kroner, ifølgje Evening Standard . Noko av bakgrunnen til at det blir løyva meir pengar, er for å kunne betale for oppussingsarbeid på ærverdige Buckingham Palace i London.

Utbetalingane til dronninga var i 2016 på om lag 65 pence per innbyggjar i Storbritannia per år. Det er i overkant av sju norske kroner.

Dronningas finansielle rådgjevar Alan Reid, med den offisielle tittelen The Keeper of the Privy Purse, seier dette er det same som prisen på eit frimerke.

– Vurdert ut frå kva dronninga gjer og representerer for landet, så meiner eg det er god valuta for pengane, seier Reid.

(©NPK)