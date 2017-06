FARC-geriljaen i Colombia er avvæpna

Seremonien var i ein leir i byen Mesetas i Meta, der rundt 520 tidlegare FARC-soldatar held seg.

– Vi legg ned våpena, proklamerte FARCs øvste leiar Rodrigo Londoño, som var til stades under den symbolske avvæpninga, saman med Colombias president Juan Manuel Santos og representantar for FN-observatørane som har overvaka avvæpninga.

– Dette er ein historisk dag. At ein gerilja legg ned våpena sine og gjer seg klar for overgangen til eit sivilt liv er ei svært sjeldan hending. FARC stadfestar gjennom dette at dei ynskjer fred og å kjempe for det dei trur på gjennom politisk deltaking, i staden for geriljakrig, seier utanriksminister Børge Brende (H).

Fødselshjelpar

Noreg har saman med Cuba fungert som fødselshjelpar i fredsforhandlingane mellom regjeringa og geriljaen i Colombia, som munna ut i ein våpenkvile i august 2016 og ein fredsavtale tre månader seinare.

– Sjølv om våpena er lagt ned står det framleis mykje igjen før vi kan vere sikre på at fredsprosessen bidreg til berekraftig fred i Colombia, åtvarar Brende.

– Nedlegging av våpena er berre eitt element i ein brei avtale som er meint å gjere noko med dei underliggjande årsakene til konflikten og til å sikre rettar for offera, seier han.

Skal integrerast

Dei rundt 6.800 FARC-soldatane har dei siste månadene gitt frå seg 7.132 våpen, men får i tråd med avtalen behalde nokre våpen i ein overgangsperiode for å ta vare på tryggleiken i dei såkalla demobiliseringssonene.

Dei 26 demobiliseringssonene skal avviklast innan ein dryg månad, og dei tidlegare geriljasoldatane skal då integrerast i samfunnet. FARC går samstundes over til å vere ein politisk organisasjon.

FN seier at seremonien tysdag markerer slutten på den over 50 år lange borgarkrigen i Colombia, som har kosta over 220.000 menneske livet og drive seks millionar colombianarar på flukt.

President Santos tok i fjor imot Nobels fredspris for innsatsen han har lagt ned for fredsavtalen.

