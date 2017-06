Minst tre mål på Gaza treft i israelsk luftåtak

Blant måla var Hamas' basar nær Rafah og Gaza by, i tillegg til område søraust for Gaza by.

Dei palestinske helsestyresmaktene har førebels ikkje fått meldingar om skadde, men ein fotograf frå nyheitsbyrået AFP opplyser at han såg minst ein blødande mann bli frakta til behandling frå eit hus nær den eine basen som blei angrepen.

Den israelske hæren opplyser at luftåtaka var ein reaksjon etter at eit prosjektil blei fyrt av og landa nær dei regionale styresmaktene i Sha'ar Hanegev. Raketten landa på bakken og forårsaka ingen skadar.

