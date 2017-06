Sentralstasjonen i Stockholm evakuert på grunn av brann

– Vi har ein eller annan form for brann i ventilasjonssystemet i restaurantetasjen. Det er mykje røyk og evakueringa går no føre seg for fullt, opplyste talsmann for brannvesenet i Stockholm Matthias Häglund i 17.30-tida.

Brannmannskapa melde ein time seinare at brannen var sløkt, men all togtrafikk til og frå stasjonen var i 19-tida framleis innstilt og området var framleis evakuert. Det er uklart kva tid trafikken vil komme i gang igjen.

– Det er avhengig av kva tid dei har fått kontroll på røyklutviklinga, opplyser Ulrika Karlsson i trafikkverket.

– Røyken blir no lufta ut og ventilasjonssystemet skal undersøkjast av røykdykkarar, seier Häglund.

Det er ikkje meldt om personskadar som følgjer av brannen.

