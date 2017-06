Spicer: USA trur Syria kanskje planlegg kjemisk angrep 

Spicer hevda måndag at USA har avdekt det som kanskje er førebuingar til eit kjemisk angrep i regi av syriske styresmakter, og at det sannsynlegvis kan føre til massedrap på sivile, inkludert barn.

Det kvite hus har ikkje komme med ytterlegare detaljar om kvifor Spicer gjekk ut med åtvaringa. Talskvinne Sarah Sanders sa måndag kveld at ho ikkje hadde noko meir informasjon.

Fleire tilsette i det amerikanske utanriksdepartementet som vanlegvis er med på å koordinere utsegner av typen Spicer kom med, seier dei blei overraska over åtvaringa, ifølgje nyheitsbyrået AP. Kjeldene uttalte seg anonymt, ettersom dei ikkje er autorisert til å offentleg diskutere nasjonal sikkerheitsplanlegging.

Spicer hevdar det er observert handlingar av same art som blei sett i forkant av angrepet 4. april, eit angrep Trump-administrasjonen klandra Syrias president Bashar al-Assad for. Minst 92 personar, inkludert 30 barn, døydde ifølgje Human Rights Watch (HRW) av eksponering for saringass i angrepet mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen. USA svarte med rakettangrep mot ein syrisk flybase.

Syria avviser å ha brukt gass i angrepet.

Måndag åtvarar Spicer om at Assad og hæren hans vil betale ein høg pris om dei gjennomfører eit nytt massedrapsangrep med kjemiske våpen.

(©NPK)