Verdsbefolkninga misliker Trumps politikk 

Undersøkinga frå Pew Research Center er basert på intervju med over 40.000 personar i 37 land. Noreg er ikkje med, men svenskane tronar øvst på lista over folk som har mista mest tru på den amerikanske presidenten. Medan 93 prosent av svenskane stolte på at forgjengaren Barack Obama ville gjere det rette i internasjonal politikk, seier berre 10 prosent at dei har same tiltru til Trump, eit fall på 83 prosentpoeng.

I snitt er det 22 prosent av dei spurde som trur på Trumps utanrikspolitikk, mot 64 prosent som hadde tiltru til Obamas måte å handtere ting på. Berre i Russland og Israel har folk høgare tiltru til Trump enn dei hadde til Obama, med hopp frå høvesvis 11 og 49 prosent til 53 og 56 prosents støtte. Størst støtte får Trump på Filippinane, der 69 prosent trur han gjer det rette i utanrikspolitikken, men der fekk Obama heile 94 prosent av tiltrua til befolkninga med sin politikk.

Ikkje uventa fell støtta til USAs president sterkt i Canada, Mexico og muslimske land, truleg som følgje av innreiseforbodet for seks muslimske land, proteksjonistisk handelspolitikk og planane om å byggje mur på grensa til Mexico.

