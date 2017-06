120 høgblokker i Storbritannia får stryk på branntest

Mays kontor opplyser onsdag at talet på høgblokker som har potensielt brannfarlege fasadeplater, har auka til 120. Ingen av bygningane som så langt er undersøkte i 37 område i Storbritannia, har bestått testen.

Labour-leiar Jeremy Corbyn meiner branntestane viser «dei forferdelege konsekvensane av deregulering og nedskjeringar». May svarte onsdag med å seie at problemet er såpass omfattande at det ikkje går an å peike ut ei enkelt regjering som har ansvaret.

Den omfattande kartlegginga av branntryggleiken blei sett i gang etter branntragedien som ramma Grenfell Tower i London 14. juni. Totalt skal 600 slike høgblokker testast for branntryggleik.

I branninfernoet for to veker sidan omkom 79 personar. I etterkant har det vist seg at blokka hadde lettennelege fasadeplater, og som følgjer av dette er 800 kommunale bustader i London evakuerte medan styresmaktene fjernar platene.

Seinast tysdag blei ei høgblokk i Tyskland evakuert etter funn av liknande fasadekledning som på Grenfell Tower.

Slike plater er også i bruk i Noreg, men ifølgje dagleg leiar Terje Strand i Fredrikstad-firmaet Talitor er det strenge krav til seksjonering av bygningar eller til å ha ein brannsikker vegg bak fasadane her i landet.

Den amerikanske leverandøren av fasadeplatene som dekte Grenfell Tower før det brann ned, har stoppa salet for bruk til høgbygg.

