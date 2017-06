FN må kutte i fredsbevarande operasjonar

Amerikanarane er den største bidragsytaren til FNs fredsbevarande operasjonar, som i år har eit budsjett på nærmare 67 milliardar kroner.

USA finansierer 28,5 prosent av dette, men president Donald Trump trua med å kutte over 8 milliardar kroner i overføringar.

Etter lange forhandlingar har Trump-administrasjonen og FN no blitt samde om ein førebels avtale, som inneber at neste års budsjett for fredsoperasjonar blir redusert til i underkant av 62 milliardar kroner.

Kuttet vil gå hardast utover FNs fredsbevarande operasjonar i Darfur i Sudan og i Kongo, men også andre operasjonar vil få mindre pengar å rutte med neste år.

Det er venta at avtalen mellom USA og FN vil bli godkjent av FNs hovudforsamling fredag.

