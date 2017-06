Kina har den største diabetesepidemien i verda

Tala er henta frå ei undersøking som omfattar 170.287 deltakarar i 2013, analysert av Linhong Wang frå Kinesisk senter for sjukdomskontroll- og førebygging og offentleggjort i Journal of The American Medical Association (JAMA). Aukande førekomst av diabetes er eit globalt problem, primært knytt til kosthald, og ifølgje analysen har kinesarane høgast førekomst av både diabetes og prediabetes.

Personar med prediabetes har høgare nivå av blodsukker enn normalt, men ikkje høgt nok til å bli diagnostisert med diabetes. Kina har gått forbi USA, med 10,9 prosent av befolkninga diagnostisert med diabetes mot USAs 9,3 prosent. I Kina har vidare 35,7 prosent med tilstanden prediabetes, tett opp til tilsvarande førekomst i USA, som er på 37 prosent.

Størst er førekomsten av diabetes blant hankinesarar, som er nemninga for den etniske gruppa som utgjer majoriteten av befolkninga. Her er det 14,7 prosent som har diabetes, mot 4,3 prosent av tibetanarane og 10,6 prosent av den muslimske befolkninga.

Ifølgje ein rapport frå Verdshelseorganisasjonen (WHO) i 2016 har 422 millionar vaksne i verda diabetes, fire gonger så mange som i 1980.

Diabetes er ein av hovudårsakene til blant anna blindheit, amputasjonar, nyresvikt og hjarteinfarkt. I 2012 døydde rundt 1,5 million menneske av diabetes, medan ytterlegare 2,2 millionar dødsfall blei knytt til høgt blodsukker.

