Nato skrur opp pengebruken enda eitt hakk 

Dei tre siste åra har europeiske allierte og Canada brukt nesten 46 milliardar dollar meir på forsvar, ifølgje Jens Stoltenberg, generalsekretær i Nato.

Han la onsdag fram tal som bør få president Trump til å smile.

– Det er eit taktskifte, seier Stoltenberg til norsk presse i Brussel.

– Vi har hatt tre år på rad med veksande auke. Det er framleis langt igjen, og det er framleis store variasjonar, men dette er eit skritt i riktig retning, seier han.

Har snudd trenden

I 2017 er pengebruken venta å stige med 12 milliardar dollar, tilsvarande nærmare 100 milliardar norske kroner. Det er ein inflasjonsjustert auke på 4,3 prosent samanlikna med nivået i fjor.

Heile 25 av dei 29 medlemslanda i Nato har planar om å auke forsvarsbudsjetta, viser tala, som blei lagt fram før forsvarsministermøtet i Nato torsdag.

– Det viser at det er brei auke over heile alliansen, seier Stoltenberg.

Veksten er venta å bli sterkare i år enn dei to førre åra. Han låg på 3,3 prosent i 2016 og på 1,8 prosent i 2015. Åra før dette var forsvarsbudsjetta fallande.

NATOs overordna mål er at kvart land skal bruke ein sum tilsvarande 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar. Men det er berre fem land som oppfyller dette målet.

Noreg ligg på snautt 1,6 prosent av BNP og ventast ikkje å nå 2 prosent med det første.

Amerikansk press

Etter at Donald Trump blei innsett som president i vinter, har han svinga pisken over land som ikkje har klart å auke forsvarsbudsjetta.

– Dette er ikkje rettferdig overfor folket og skattebetalarane i USA. Mange land skuldar massive pengesummar, sa han då han deltok på Nato-toppmøtet i Brussel i slutten av mai.

Ifølgje Trump burde 2 prosent av BNP vere eit minimum.

– Vi må erkjenne at med denne kroniske underfinansieringa og veksande truslar er sjølv 2 prosent av BNP for lite, sa han.

Ikkje berre Trump

Stoltenberg stadfestar at auken i pengebruken i 2017 vil bidra til at Nato samla sett kjem nærmare 2 prosent.

Han er likevel ikkje utan vidare med på at det er Trump som er grunnen til at tala aukar i år. Han viser til at medlemslanda i Nato allereie på toppmøtet i Wales i 2014 blei samde om å auke pengebruken og nærme seg 2 prosent av BNP.

– Det vi ser no, er gjennomføringa av dette løftet, seier Stoltenberg.

– Eg ynskjer president Trump sitt sterke fokus på pengebruk og byrdedeling velkommen. Det er viktig at vi leverer på dette og gjennomfører det vi blei samde om. Men eg vil samstundes sterkt understreke at europeiske allierte ikkje bør investere meir i forsvar berre for å gle USA, men fordi det er i deira eiga interesse, og fordi dei sjølv har vedteke at dei skal gjere det, seier han.

(©NPK)