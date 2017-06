Nye heterekordar og mange dødsfall i Arizona

Så langt er det fastslått at varmen tok livet av fire personar, inkludert eit eldre ektepar som blei funne i ein bustad med øydelagt klimaanlegg.

Helsevesenet i Maricopa fylke opplyser at dei etterforskar 12 dødsfall som skjedde i delstatshovudstaden Phoenix dei dagane temperaturmålarane viste over 46 grader. Hetebølgja tangerer den 22 år gamle rekorden. Søndag var lågaste målte temperatur i Arizona gjennom døgnet 34 grader, noko som slår førre rekord frå 2015, då høgste minimumstemperatur for eit døgn var 32 grader.

Maricopa registrerte i fjor 130 heterelaterte dødsfall, ein auke frå 85 i 2015.

Den varmaste dagen, tysdag 20. juni, blei det registrert 48 grader i Phoenix, tre grader under varmerekorden i byen.

