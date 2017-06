Plaster med influensavaksine kan erstatte sprøyte

Det viser ein teststudie, offentleggjort i det medisinske tidsskriftet The Lancet onsdag. Hundre testpersonar deltok, delt i fire grupper. Ei gruppe sette sjølv på plasteret med dei sjølvoppløyseleg mikronålene, som visstnok ikkje gjer vondt. To grupper fekk sett på vaksineplasteret av ein tilsett i helsevesenet, men den eine av gruppene her fekk berre placebo. Den fjerde gruppa fekk tradisjonell influensavaksine via intramuskulær innsprøyting.

Konklusjonen er at alle som fekk vaksinen, uansett metode, oppnådde tilfredsstillande nivå av antistoff mot influensaviruset, men det vert understreka at det må større testgrupper til før ein kan ta metoden i bruk.

Ifølgje teamet bak plasteret og studien vil den nye metoden revolusjonere moglegheitene for å vaksinere folk, fordi det er billigare og enklare. Kostnadene til sjølve vaksinen er omtrent den same som for ei sprøyte, men haldbarheita til plasteret er mykje lengre. I tillegg kan vaksinen sendast i posten og treng ikkje å lagrast nedkjølt, i motsetning til tradisjonell vaksine. Det er heller ikkje behov for assistanse frå helsepersonell. Plasteret skal klistrast på, får virke i 20 minutt, til nålene har levert vaksinen og løyst seg opp i huda, og kan deretter fjernast og kastast.

