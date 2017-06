Taiwan tilbyr Liu behandling

– Vi ønskjer Liu velkommen viss han vel Taiwan, og vi vil gi han best mogleg medisinsk behandling. Taiwan har svært god ekspertise på behandling av leversjukdommar, seier Chiu Chui-cheng, representant for Taiwans øvste offentlege organ for handtering av sambanda til regjeringa i Beijing.

Tidlegare denne veka opplyste Lius advokat at fredsprisvinnaren har ulækjeleg leverkreft, og at han er prøvelauslaten frå fengsel. Liu sona ein fengselsstraff for å ha stilt seg bak eit krav om demokrati og politiske reformer i Kina.

USA har oppfordra Kina til å la Liu få bevege seg fritt og sjølv velje kva for legar som skal behandle han. Kinas regjering avviste oppfordringa og uttalte at ingen andre land har rett til å blande seg inn i indre kinesiske saker.

Forholdet mellom Taiwan og den kinesiske regjeringa i Beijing har vore dårleg den siste tida. Beijing-regjeringa meiner Taiwan er ein del av Kina og at øya på sikt bør sameinast med fastlandet.

(©NPK)